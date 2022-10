Rzeszów chce do 2030 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Była o tym mowa na dzisiejszej sesji Rady Miasta

- Komisja Europejska wybrała 100 europejskich miast, które mają się stać liderami, jeśli chodzi o podążanie w kierunku neutralności dla klimatu. Wśród nich jest 5 polskich dużych miast, w tym Rzeszów, co jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem i prestiżem, dlatego zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie - tłumaczy Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Będziemy składać projekt tzw. pilota do KE, wspólnie z pozostałymi polskimi miastami, żeby narysować plan dojścia i najważniejszych działań do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zmniejszenia emisji CO2 na terenie miasta a zwiększenia bioróżnorodności, produkcji tlenu. Mamy też być mniej zależni od energetyki węglowej i poprawić jakość powietrza.