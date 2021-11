Ruszyły prace przy wiadukcie na Batorego w Rzeszowie. Trwa betonowanie płyty dennej. Na oddanie do użytku poczekamy

Wiadukt na Batorego w Rzeszowie. Trwają prace nad budową drogi

Jak poinformował ratusz, rozpoczęły się prace nad betonowaniem płyty dennej wiaduktu. We wtorek na miejscu było 16 betoniarek, a do tego zadania zużyte zostanie aż ok. 4 tys. ton betonu. Zbrojenie płyty wykonano ze 170 ton stali. Betonowanie ma się zakończyć we wtorek ok. godz. 19.