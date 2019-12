Rusza lodowisko w Millenium Hall w Rzeszowie. Maluchy mogą skorzystać z tzw. misiów pomocnisiów

- Wypad na łyżwy to wspaniała okazja, by wspólnie z najbliższymi aktywnie spędzać zimowe dni. Lodowisko pod gołym niebem na skwerze w Millenium Hall ma powierzchnię ponad 600 m kw. Posiada wyjątkową świąteczną scenerię - girlandy świetlne, a klimatu dodaje także muzyka płynąca z głośników wokół - zachęca Karolina Orzech, manager ds. marketingu w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.

Lodowisko będzie czynne w godzinach otwarcia MH, tj. od poniedziałku do soboty od godz. 10 do 21 i w każdą niedzielę w godz. 10 – 20. Aż do zakończenia zimowej aury.

Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew oraz skorzystania z tzw. „misiów pomocnisiów”, które ułatwiają naukę jazdy dzieciom. Do dyspozycji jest również szatnia oraz ogrzewany ogródek z ofertą gastronomiczną.

Zorganizowane grupy minimum 10-cio osobowe, np. szkolne mogą wcześniej rezerwować wejścia pod nr tel. 733 500 352.