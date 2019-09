RSO Podkarpackie 12.06.2019 00:00, UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE Nr 9

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE NR 9

Obowiązuje od: 12.06.2019 00:00 do: 30.09.2019 00:00

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w Gminie Nowa Dęba miejscowość Chmielów w związku z rozbudową drogi krajowej nr 9 poprzez budowę wiaduktu nad linia kolejową Dębica - Mielec - Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113 Stale - Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek - Granica Państwa, w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórka objazdu tymczasowego przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej Nr 1113 Stale - Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE NR 1847R

Obowiązuje od: 21.05.2019 00:00 do: 31.12.2019 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”, w dniu 21 maja br. został zamknięty most.

Objazd został poprowadzony przez Jasło drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr 28,

Objazd będzie obowiązywał do 31 grudnia 2019 r.

Ostrzeżenie RSO: PRZEBUDOWA DW NR 993 GORLICE- DUKLA

Obowiązuje od: 30.04.2019 14:17 do: 31.10.2019 00:00

Od dnia 06.05 br. do przewidywanego czasu zakończenia prac tj. 31.10. br. będzie trwała rozbudowa DW Nr 993 Gorlice Nowy Żmigród- Dukla polegająca na:

budowie mostu w km 21 +385 m na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami i przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Pielgrzymka

budowie mostu wraz z rozbiórką mostu istniejącego w km 22+617 m , przebudowie tej drogi w m. Pielgrzymka

W związku z powyższym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przewidująca zamknięcie dla ruchu w/w mostów.

Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami:

– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec

– drogą powiatowa nr 1881 R na odcinku Dębowiec-Osiek Jasielski

– drogą powiatowa nr 1894 R na odcinku w m. Osiek Jasielski

– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Osiek Jasielski- Mytarka Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów bez ograniczenia tonażowego DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami:

– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec

– drogą krajową nr 28 w m. Jasło

– drogą wojewódzką nr 992 na odcinku Jasło- Nowy Żmigród

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA DROGA WOJEWÓDZKA NR 835

Obowiązuje od: 12.04.2019 00:00 do: 30.09.2019 22:00

ograniczenia ciężaru pojazdów, wysokości i szerokości skrajni wprowadzone będą w dniu 15.04.2019, przewidywany termin ich zakończenia to 30.09.2019,. Planowane jest również bezpośrednio przed usunięciem ograniczeń, całkowite zamknięcie obiektu na 72 godz., o którym służby i mieszkańcy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Następnie roboty będą kontynuowane przy utrzymaniu

ruchu w systemie wahadłowym z ograniczeniem skrajni poziomej do 2,80 m. Obecnie ograniczenia dotyczą zakazu ruchu na obiekcie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ograniczenia skrajni pionowej do 3,5 m oraz ograniczenia skrajni poziomej do 2,80 m. przy utrzymaniu ruchu pozostałych pojazdów w systemie wahadłowych z sygnalizacja switlną

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.

Chciałbym podkreślić, że komunikaty generowane za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania będą dotyczyły tylko naprawdę istotnych zdarzeń. Nie będzie tam ostrzeżeń dotyczących np. niewielkiego korka, utrudnień na drogach czy przymrozków.

---Andrzej Halicki

Jakie typy ostrzeżeń są wysyłane?

Komunikaty drogowe - istotne blokady dróg i inne zdarzenia, znacząco wpływające na czas podróży.

- istotne blokady dróg i inne zdarzenia, znacząco wpływające na czas podróży. Ostrzeżenia meteorologiczne - wszelkie zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla obywateli. Oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu, upały i inne zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe.

- wszelkie zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla obywateli. Oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu, upały i inne zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe. Ostrzeżenia hydrologiczne- ryzyko powodzi bądź lokalnych podtopień, wywołane gwałtownymi opadami, silnymi wiatrami, bądź innymi zjawiskami podnoszącymi stany wód.

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Wagę komunikatom nadaje się biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg zagrożenia lub zdarzenia, a także jego możliwe skutki dla ludności, środowiska i infrastruktury.

Historia RSO

13 listopada 2014r. - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską, która Określała harmonogram wdrażania systemu.

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską, która Określała harmonogram wdrażania systemu. 31 sierpnia 2014r. - zakończenie pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania. Ostrzeżenia zostały przetestowane we wszystkich województwach. Pilotaż był możliwy dzięki współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

- zakończenie pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania. Ostrzeżenia zostały przetestowane we wszystkich województwach. Pilotaż był możliwy dzięki współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW. 1 stycznia 2015r. - uruchomienie RSO w TVP Regionalnej i w aplikacjach na komórki.

- uruchomienie RSO w TVP Regionalnej i w aplikacjach na komórki. 25 czerwca 2015r. - podpisanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej listu intencyjnego z operatorami telefonii komórkowej w Polsce, dotyczącego rozwoju systemu o powiadomienia na zagrożonych obszarach kanałem SMS.

- podpisanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej listu intencyjnego z operatorami telefonii komórkowej w Polsce, dotyczącego rozwoju systemu o powiadomienia na zagrożonych obszarach kanałem SMS. 1 lipca 2015r. - uruchomienie pełnego zakresu funkcjonalnego przewidzianego dla RSO. Od tego dnia miała też działać funkcja powiadamiania przez SMS, o czym mówiły komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji oraz informacja na stronie UKE. System objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty RSO mogły pojawiać się na ekranie telewizora w formie napisów.

- uruchomienie pełnego zakresu funkcjonalnego przewidzianego dla RSO. Od tego dnia miała też działać funkcja powiadamiania przez SMS, o czym mówiły komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji oraz informacja na stronie UKE. System objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty RSO mogły pojawiać się na ekranie telewizora w formie napisów. 16 sierpnia 2018r.- nowa wersja aplikacji RSO, umożliwiająca odbiór komunikatów z wybranych gmin, zamiast z całego województwa.

Jak zachować się po otrzymaniu ostrzeżenia RSO?

Jeśli dowiesz się o obowiązującym ostrzeżeniu, skorzystaj z internetu, radia lub telewizora, nie tylko by poznać istotę zagrożenia, lecz przede wszystkim, by w przypadku poważnego zagrożenia, znać instrukcje postępowania i polecenia. Pamiętaj, by powiadomić o zagrożeniu osoby znajdujące się w pobliżu. Gdy przebywasz poza domem, w miarę możliwości skontaktuj się z najbliższymi. Powiadom ich o sytuacji, ale także o miejscu swojego pobytu. Nie wpadaj w panikę, zachowaj zimną krew i spokój, dawaj otoczeniu przykład rozumnych zachowań.