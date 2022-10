Różowy październik - różowa sobota w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%). Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Szacuje się, że jeden na sto przypadków nowotworów złośliwych sutka, to właśnie rak piersi u mężczyzn.

Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych). Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek).

Szacuje się, że ograniczając lub eliminując znane czynniki ryzyka zachorowania oraz korzystając z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, można zapobiec nawet połowie wszystkich przypadków nowotworów. – Zaledwie jedna trzecia uprawnionych mieszkanek województwa podkarpackiego korzysta z bezpłatnych badań mammograficznych, mówi dr n. med. Justyna Filipowska, Kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w KSW1. – Daje nam to ostatnie miejsce w kraju. Tylko regularne badanie i wczesne wykrycie raka piersi i innych chorób daje dużo większe szanse wyleczenia.

Podczas „różowej soboty”, w godzinach od 09:00 do 13:00 (obowiązuje rejestracja od 08:30 do 10:30) zostaną przeprowadzone: badanie USG piersi dla Pań w wieku od 30 do 50 roku życia oraz badanie mammograficzne piersi od 40 do 50 roku życia i od 50 do 69 roku życia, a także będzie można skorzystać z bezpłatnej porady specjalistycznej. Aby wziąć udział w „RÓŻOWEJ SOBOCIE”, należy przygotować numer pesel. Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 17 866 64 50.