Rolada biszkoptowa z jabłkami. Bardzo smaczna, delikatna w smaku i łatwa w przygotowaniu

Rolada jabłkowa

Wykonanie:

Białka oddzielamy dokładnie od żółtek i ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy stopniowo cukier i żółtka. Do ubitej piany dodajemy mąkę i proszek do pieczenia, delikatnie całość mieszając. Pieczemy biszkopt w 180 st. C przez około 30 minut. Jak wystygnie ciasto (musi być zimne), nakładamy gorącą masę zrobioną z podsmażonych jabłek z cukrem. Zwijamy ciasto w rulonik (roladę) i posypujemy cukrem pudrem.