Rok historycznych wyzwań i rekordów na lotnisku w Jasionce. Port lotniczy obsłużył ponad 730 tysięcy pasażerów

Rekordowo bogata była siatka letnich połączeń, obejmująca aż 20 tras międzynarodowych i trzy krajowe.

- Rezultat, jaki osiągnęliśmy, czyli 95 proc. ruchu pasażerskiego z najlepszego w historii naszej branży 2019 roku, to powód do dużej satysfakcji, niemniej żadna liczba nie jest w stanie oddać tego, co wydarzyło się na naszym lotnisku w ubiegłym roku - podkreśla Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. - Rola jaką przyszło nam pełnić w konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę postawiła przed nami ogrom wyzwań, którym skutecznie stawiliśmy czoła. W tych okolicznościach za największy sukces uważa utrzymanie statusu lotniska cywilnego i niezakłóconą obsługę rejsów rozkładowych, a także konsekwentny rozwój siatki połączeń regularnych i czarterowych.