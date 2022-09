Rodzinny Piknik Sportowy “Pożegnanie Lata” w parku przy ul. Zbyszewskiego

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają dzieci, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Rodzinnym Pikniku Sportowym “Pożegnanie Lata”.

17 września w godzinach 14:30 do 19:00 w parku przy ul. Zbyszewskiego panować będzie gorąca atmosfera w duchu rywalizacji i sportowych przeżyć! Turniej piłki nożnej, zawody w puszczaniu latawców, konkursy, rozgrywki, wyścigi, gry i zabawy zręcznościowe, zwinnościowy tor przeszkód, to tylko niektóre atrakcje, których możecie się spodziewać. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, propagującej aktywność ruchową, pozwalającej efektywnie i rodzinnie spędzić czas. Dla uczestników przewidziano liczne atrakcje i niespodzianki!

Na zwycięzców zawodów i konkursów czekają cenne nagrody.

Wstęp wolny!