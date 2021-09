Robert Makłowicz w Rzeszowie spotka się z restauratorami. Będzie planował nowy Festiwal Kulinarny „Karpaty na Widelcu”

Festiwal to wspólny pomysł Roberta Makłowicza i prezydenta Rzeszowa. Dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych, goszcząc u nas w maju, zapowiedział zorganizowanie kilkudniowego święta dla wielbicieli dobrej kuchni, inspirowanego wrocławskim festiwalem „Europa na Widelcu”. Festiwal w Rzeszowie ma nosić nazwę „Karpaty na Widelcu” i planowany jest na jesień przyszłego roku.

Makłowicz przyjedzie do Rzeszowa we wtorek, 14 września. Na spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10 w sali konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego, miasto zaprasza wszystkich restauratorów, szefów kuchni, hotelarzy, producentów tradycyjnych wyrobów kulinarnych oraz zainteresowanych wystawców.

Zamysł festiwalu jest taki, aby pomóc rzeszowskim przedsiębiorcom z branży gastronomicznej po okresie pandemii i lockdownu. Święto ma promować także prawdziwe karpackie smaki i kulturę, a także sprowadzić do Rzeszowa turystów, wielbicieli dobrej kuchni.