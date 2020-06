Restaurant Week: w 9 restauracjach w Rzeszowie możesz skosztować dań z całego świata!

Ta edycja Festiwalu to obecność 9 restauracji z Rzeszowa. Są to: Liszt, Wina Dajcie, Radość, Kucharze, Capella Restaurant & Lobby Lounge, Kulisy – Hotel Falcon, Hindi, Patio – Grand Hotel Rzeszów, Podpromie. Już od 17 czerwca, za trzydaniowe doświadczenie i festiwalowy koktajl zapłacisz 49 złotych. Festiwal potrwa do 5 lipca.

Goście będą mogli spróbować zarówno dań kuchni polskiej, jak i wielu kuchni świata. W ofercie festiwalowej dostępne będą dania wegetariańskie i wegańskie, mięsne i rybne. Miejsca w wybranej restauracji można już rezerwować online na stronie festiwalu https://restaurantweek.pl/ Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut. Ponieważ bezpieczeństwo gości jest dla organizatorów priorytetem, wszystkie uczestniczące w festiwalu restauracje podpisały Kartę Higieny zgodną z oficjalnymi i aktualnymi wytycznymi sanitarnymi i zobowiązały się stosować do jej zaleceń. Restaurant Week to także tradycyjnie konkursy W festiwalowym konkursie fotograficznym goście mogą wygrać codziennie podwójną rezerwację na Festiwal, a także nagrody główne: Kulinarny Weekend (kolacja i nocleg) w Sheraton Warszawa by Chef Marcin Sasin i w ART HOTEL 4* WROCŁAW by Chef Grzegorz Pomietło. Natomiast w konkursie recenzenckim do wygrania 2-osobowa rezerwacja na najbliższy festiwal sztuki restauracyjnej Fine Dining Week. Konkursowe instrukcje czekać będą na Gości przy wszystkich festiwalowych stolikach.

Jako podziękowanie dla wszystkim uczestników Restaurant Week za wsparcie lokalnych restauracji, każdy Gość otrzyma w prezencie butelkę Coca-Cola, która uzupełni popisowe dania wspaniałym orzeźwiającym smakiem. Płacąc BLIKiem za rezerwację na Restaurant Week między 12 - 29 czerwca, pierwsze 10.000 osób, którzy dokonają rezerwacji otrzyma 10 złotych zniżki na swoją rezerwację festiwalową. Można już dokonywać rezerwacji online na stronie www.restaurantweek.pl.