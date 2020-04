Restauracje z Rzeszowa przygotowują posiłki dla personelu medycznego szpitali w Łańcucie i w Rzeszowie. Pomóżmy im!

Jedzenie trafia do szpitali w Łańcucie i Rzeszowie (Lwowska, Chopina, Rycerska, MSWiA, Profamilia) oraz do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (Poniatowskiego, Podwisłocze, Wyzwolenia). Restauratorzy dostarczają darmowe posiłki, napoje, a nawet środki chemiczne - dodaje Grzegorz Kożuch

- Planujemy wydawać ponad 200 posiłków dziennie przez okres najbliższych tygodni, a nawet dłużej. Przy średniej wartości posiłku ok. 10-15 złotych, daje to kwotę 74 tysięcy złotych. Oczywiście, to duże pieniądze, ale wierzymy w mieszkańców naszego regionu - mówi Grzegorz Kożuch.

Organizatorzy zachęcają do wpłacania dowolnych datków, które w całości będą przekazane na zakup i dowóz posiłków przez restauracje, które przyłączyły się do akcji. Co ważne, restauracje te zadeklarowały preferencyjne ceny i gotowość do dostarczenia swoich posiłków w każdej chwili.