Remont parku przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. Nowe rzeźby, nasadzenia i inne zmiany [ZDJĘCIA]

Trwa remont parku przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. Zamontowano już 4 rzeźby od ul. Langiewicza. Mają przypominać te, które już od dawna stoją w sąsiedztwie fontanny od ul. Dąbrowskiego. Trwają także prace przy nowych nasadzeniach. Przypomnijmy, w planach Urzędu Miasta Rzeszowa jest zasadzenie 53 drzew, w tym lip, magnolii, klonów i bzu czarnego, a także ponad 10 tysięcy krzewów i ponad 4 tysięcy różnych roślin. Co jeszcze zmieni się w parku przy Dąbrowskiego? Pojawią się nowe ławki, oświetlenie i zegar słoneczny. Zmieni się ustawienie rzeźby Juliusza Słowackiego. Zostanie przestawiona w bardziej widoczne miejsce. Jedynie istniejąca fontanna przy wejściu do parku pozostanie niezmieniona. Prace nad rewitalizacją parku potrwają do września 2020 roku. Koszt inwestycji to 7,5 miliona złotych. Zobacz ZDJĘCIA.

