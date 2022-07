Rekordowy czerwiec w historii portu lotniczego w Jasionce k. Rzeszowa

– Dziękuję za zaufanie wszystkim, którzy wybrali podrzeszowskie lotnisko jako początek swoich podróży. To właśnie dla nich konsekwentnie rozbudowujemy naszą ofertę i we współpracy z przewoźnikami oraz biurami podróży uruchamiamy kolejne atrakcyjne połączenia krajowe oraz międzynarodowe– podkreśla Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Od początku 2022 r. podrzeszowski port lotniczy obsłużył już ponad 280 tysięcy pasażerów, najwięcej przewiózł Ryanair – ponad 124 tys. oraz LOT – prawie 80 tys. Najpopularniejsze słoneczne destynacje to niezmiennie Turcja, Grecja i Bułgaria. Poza tym z Jasionki można bezpośrednio polecieć na wakacje m.in. do Włoch (Wenecja), Chorwacji (Zadar i Rijeka), Albanii (Tirana), USA (Newark), a także do Gdańska i Olsztyna.