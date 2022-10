Rekonesans po Jagiellońskiej 24. Swoje wrota otwiera Estrada Rzeszowska

Podczas warsztatów prowadzonych przez Joannę Jęczalik uczestnicy w grupie stworzą kolażowy portret przodków rodziny z przyniesionych przez siebie fotografii. Wybrana technika nawiązuje do kolażowych ilustracji zamieszczonych w publikacji „Edek nie od kredek, czyli o Edwardzie Januszu fotografii geniuszu”. Kolaż, to technika plastyczna polegająca na tworzeniu obrazów przez łączenie ze sobą różnych materiałów. Pomaga w rozwoju kreatywności dziecka i jest łatwym sposobem na uzyskanie ciekawego efektu. Rodzinnie spędzony czas będzie okazją do wyciągnięcia starych albumów ze zdjęciami i upamiętnienia swoich najstarszych członków rodziny dzięki warsztatom. Prace stworzone przez uczestników wydarzenia zostaną pokazane na wystawie w wirtualnej galerii Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, która została utworzona w czerwcu 2020 roku jako odpowiedź na możliwość wystawiania prac młodych i zdolnych twórców w czasach izolacji społecznej wywołanej globalną pandemią wirusa SARS- Cov-2.

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zgłoszenia są przyjmowane do 14.10.2022 pod adresem e-mail: [email protected] Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

16:00 – 18:00 - Jagiellońska 24 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej i wernisaż wystawy z oprowadzaniem po Willi Januszów

Wydarzenie będzie okazją do spotkania się z historią willi i zobaczenia jej z perspektywy dziejowej. Na wystawie zostaną zaprezentowane archiwalne fotografie ukazujące willę i jej otoczenie podczas budowy oraz w okresie zamieszkiwania jej przez Fryderyka Janusza – syna Edwarda i Leopoldyny. W czasie wernisażu nastąpi także uroczyste odsłonięcie tablicy przy udziale gościa specjalnego jakim jest Elżbieta Kaliszewska – prawnuczka Edwarda i Leopoldyny oraz autorka publikacji „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie”. Za jej sprawą uczestnicy przeniosą się w czasie do lat kiedy willę zamieszkiwali jej przodkowie. Uczestnicy poznają pierwotne przeznaczenie pomieszczeń, ich wygląd i rodzinne historie odgrywające się w murach willi. Spacer po kamienicy będzie jedyną okazją do zajrzenia w na co dzień niedostępne zakamarki budynku. Dla uczestników przewidziane są okolicznościowe upominki.