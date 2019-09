Regionalny Totolotek Puchar Polski. HALO Hyżne istnieje dopiero od 2017 roku, ale prężnie się rozwija [WIDEO, ZDJĘCIA]

11. września 2019 roku dla HALO Hyżne był w pewnym sensie dniem historycznym, bo pierwszy raz w swojej krótkiej historii drużyna miała okazję zagrać w I rundzie Regionalnego Totolotek Pucharu Polski. Wcześniej dwukrotnie odpadała w rundach wstępnych. Do tego do Hyżnego przyjechała Stal Rzeszów. No, jej rezerwy występujące w klasie okręgowej.

Kadra na mecz z rezerwami Stali Rzeszów za szeroka może nie była, ale za to ci, którzy wybiegli na boisko dawali z siebie wszystko. Lepsi od wyżej notowanego rywala nie byli, a do tego za rzeszowską młodzieżą trzeba się było sporo nabiegać, ale skończyło się na przegranej 2:3.

Szybko dało się zauważyć, że do pełnej jedenastki trochę brakuje, a przede wszystkim nie było bramkarza. Ten niebawem jednak dotarł, a i przybyło jeszcze dwóch zawodników z pola, a więc mecz można było zaczynać z nawet jednym rezerwowym. Środa to na pewno nie jest komfortowy termin dla drużyn, które i tak nie mają zbyt szerokiej kadry. Jakoś sobie jednak trzeba radzić.

- Mimo przewagi ze strony gości, bo trzeba przyznać obiektywnie, że to młodzież ze Stali więcej operowała piłką, pokazaliśmy się z niezłej strony. My staraliśmy się zaskoczyć rywala z kontrataku, dwa razy nam się ta sztuka udała i mecz do końca trzymał w napięciu. Były nawet sytuacje ku temu, aby pokusić się o remis – podsumowuje Artur Kyc, który wcześniej związany był z Polonią i Tatyną.

- Pomysł zrodził się po rozgrywkach orlikowych, które zorganizowaliśmy na naszym orliku – mówi Radosław Ziarno, bez którego na pewno HALO by nie powstało. Jest on człowiekiem orkiestrą. To nie tylko prezes i założyciel, ale do niedawna również trener, a w trakcie meczów także pomoc medyczna.

– Jest oczywiście grupa osób, które pomagają. Możemy również liczyć na wsparcie gminy, a przypadku grup młodzieżowych niezastąpieni są rodzice – słyszymy od Radosława Ziarno.

Boisko, na którym HALO mierzyło się ze Stalą II Rzeszów, na co dzień trzeba dzielić z Polonią.

– Na pewno chcielibyśmy mieć swój obiekt, ale nie ma wolnego terenu, gdzie można by zrobić stadion, bo nasza miejscowość znajduje się na górzystym terenie. Mamy więc wspólny stadion, który należy do gminy – słyszymy od prezesa klubu. A i ten obiekt wymaga sporo do poprawy, jeśli kiedyś drużyna miałaby grać wyżej, niż tylko w klasie B. - Przydałyby się trybuny, godziwa szatnia. Liczę, że w niedalekiej przyszłości będziemy to mieć. Dookoła kluby już mają dużo lepsze warunki, a my jeszcze takie zaściankowe – słyszymy.

Nowe sekcje

Jak widać problemów na pewno nie brakuje, ale to nikogo nie załamuje, tylko napędza do jeszcze cięższej pracy na rzecz klubu. W pewnym sensie nagrodą jest odzew miejscowej społeczności, która szybko zaakceptowała nowy twór.