Recital Adrianny Biedrzyńskiej „Ada, to nie wypada” w Radiu Rzeszów

- "Ada, to nie wypada", "Bo we mnie jest sex", "Widzisz mała", "Naprawdę jaka jesteś" - te oraz inne legendarne utwory zagoszczą na naszej antenie. Wieczór z Adrianną Biedrzyńską to spotkanie z piosenką autorską w znakomitej interpretacji aktorskiej. To ogromny dorobek artystyczny zgromadzony przez ostatnie 30 lat i sentymentalna podróż przez lata wokalnych występów scenicznych. Z prostych melodyjnych piosenek artystka wydobywa wielkie emocje, które natychmiast stają się także udziałem publiczności - zachęca do wysłuchania Radio Rzeszów.