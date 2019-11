Razem „Pomagamy jak umiemy” – i dobrze nam idzie!

MMechanizm pomocy jest prosty. Najpierw pracownicy Rossmanna zgłaszają lokalne instytucje, które ich zdaniem tak prężnie działają i robią tyle dobrego, że warto je wesprzeć. Dość często zdarza się, iż przedstawiciele tych instytucji na tyle już znają naszą akcję, że sami pojawiają się w drogeriach chcąc zaprezentować swój dorobek pracownikom. Co roku pomagamy domom dziecka, samotnej matki, hospicjom, fundacjom na rzecz chorych i seniorów, a także schroniskom dla zwierząt.

Po sprawdzeniu wiarygodności zgłoszonych instytucji, stworzyliśmy na początku roku listę 250 organizacji. Od 2 stycznia do 31 października członkowie Klubu Rossmann mogli przekazywać tym instytucjom punkty za zrobione u nas zakupy. W tym roku klienci sami decydowali, która organizacje jest im najbliższa i którą chcą wspierać.

Każdy złoty wydany w Rossmannie przybliżał nas do wymarzonego celu – uzbierania rekordowych 5 milionów złotych. I udało się. Pomoc – w postaci dostępnych w Rossmannie produktów o tej wartości – jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafi do potrzebujących. Organizacje zawsze same wybierają, co z asortymentu Rossmanna jest im najbardziej potrzebne: pieluchy, kosmetyki, chemia czy karma dla zwierząt (lista liczy ponad blisko 1300 artykułów).

Wsparte w ramach akcji instytucje mają bardzo zróżnicowane profile działalności, stąd właśnie tak szeroki wybór produktów do ich dyspozycji. W samym tylko województwie podkarpackim pomoc trafiła m.in. do siedmiu organizacji prężnie działających na rzecz dzieci (m.in. Domów Dziecka w Jaśle, Dębicy i Dynowie), do Stowarzyszenia „Zwierzęcy Zakątek” z w Gorzycach czy Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mieleckiego oraz innych instytucji. Efekt? Piętnaście organizacji z Rzeszowa i okolic otrzymało wsparcie na łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

Finał naszej akcji jest najlepszym dowodem na to, że razem można góry przenosić. Pracownicy Rossmanna chętnie włączają się w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności (i nie tylko): tłumaczą o co w tej akcji chodzi, namawiają klientów do skanowania aplikacji Klubu Rossmann. A nasi klienci z radością angażują się w pomoc: skanują aplikację nawet przy niewielkich zakupach, chwalą się w mediach społecznościowych liczbą uzbieranych i przekazanych „pomocowych” punktów.

Razem robimy coś pożytecznego: wspieramy ludzi, którzy poświęcają swoje życie, wolny czas, pomaganiu na co dzień tym, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. Po prostu „Pomagamy jak umiemy”.

Wykaz organizacji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość darowizn (produkty), jaką otrzymają poszczególne instytucje:

