Ranking: Miasta najbardziej przyjazne kierowcom. Jak wypada Rzeszów?

Jak jeżdżą rzeszowscy kierowcy. Prawie... najgorzej w Polsce?

W Rzeszowie w 2019 roku doszło do 4268 kolizji i wypadków. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to 22 zdarzenia drogowe. Dużo? To jeden z najgorszych wyników w Polsce - wynika z raportu RanKING przygotowanego przez rankomat.pl.