Raj dla przyszłych nowożeńców. W niedzielę Podkarpackie Targi Ślubne w Rzeszowie. Warto się wybrać!

Cała branża ślubna w jednym miejscu, porady specjalistów, najnowsze kolekcje i trendy, różnorodność ofert a przede wszystkim możliwość bezpośrednich rozmów gwarantuje, że jest to wydarzenie które należy wpisać do kalendarza. Targi będą otwarte od 10:00 do 17:00

Podkarpackie Targi Ślubne to wydarzenie podczas którego, w jednym miejscu i czasie przyszli nowożeńcy mogą zarezerwować salę weselną, zespół muzyczny, kamerzystę, fotografa, a nawet ślubną limuzynę czy mobilny bar kawowy. Wymarzona suknia ślubna czy garnitur również będzie na wyciągnięcie ręki. Piękne suknie i garnitury wymagają szczególnej oprawy, o którą na miejscu zadbają lokalne i ogólnopolskie salony jubilerskie.

Dla planujących ślub targi to jedyna okazja, by zapoznać się z promocyjną ofertą całej branży w jednym miejscu i czasie. Dla firm to też atrakcyjny sposób na pokazanie swojej pozycji i obecności na rynku usług weselnych. Te wszystkie atrakcje czekają na zainteresowanych już w najbliższą niedzielę.