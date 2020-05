Punkty pobrań do badań na koronawirusa typu drive thru ruszają już na Podkarpaciu

- Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Schemat postępowania wygląda tak, że osoba, która przebywa w kwarantannie, dzień wcześniej dostanie SMS-a, że w 12. dniu powinna odbyć badanie w punkcie drive thru. W wiadomości będzie także podana strona internetowa, na której można zapoznać się z informacjami na temat tego badania

Co więcej, zostanie również przygotowana specjalna mapa z punktami, gdzie będzie można wykonać na badanie. Osoba na kwarantannie zadzwoni do punktu, do którego będzie się udawała własnym transportem tego i umówi się na określoną godzinę.

Taki rodzaj działania jest rekomendowany przez MZ oraz GIS, a działanie finansowane jest przez NFZ.