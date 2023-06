Przypominamy: od dziś bilet 40-minutowy jest zastąpiony biletem 60-minutowym

- Taka zmiana to reakcja władz miasta oraz Zarządu Transportu Miejskiego na postulaty mieszkańców, którzy skarżyli się, że czas ważności biletu przez 40 minut często nie wystarczał do przejazdu trasy z przesiadką - tłumaczy Maciej Chłodnicki, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. - Wydłużenie czasu przejazdu do 60 minut powinno ten problem rozwiązać.