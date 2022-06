Przeszłość, kultura i sztuka mogą zyskać „nowe życie” dzięki SACHE

Jak połączyć przeszłość (np. muzealnictwo) z przyszłością (cyfryzacja), uczy międzynarodowy program SACHE, do którego przystąpiło 12 podmiotów z regionów sześciu europejskich krajów: Polski, Niemiec, Włoch, Słowacji, Węgier i Chorwacji.

Minionego poniedziałku spotkanie pt. „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury dobre praktyki projektu SACHE” zorganizowano właśnie w Rzeszowskich Piwnicach, które – po ostatniej renowacji – zaczęły „prezentować się” także przy udziale innowacyjnych technik. Spotkanie zgromadziło m.in. przedstawicieli firm i organizacji sektora kreatywnego oraz instytucji kultury w regionie i Miasta Rzeszowa, prezentując przedsięwzięcia łączące potencjał sektorów kultury i kreatywnych z wartością jaką niesie dziedzictwo kulturowe regionu, w tym korzyści wynikające z otwarcia się instytucji kultury na nowoczesne technologie, a także na współtworzenie rozwiązań, produktów czy też usług we współpracy z sektorem kreatywnym i IT. Kierująca Rzeszowskimi Piwnicami Joanna Dul-Cichy podkreślała, jak wiele zyskały w opinii zwiedzających, od kiedy zastosowano niekonwencjonalne metody prezentacji. I nie tylko zwiedzających, bo Piwnice i ich „klimatyczne” wnętrza stały się także miejscem organizacji wielu lokalnych i regionalnych imprez. Kolejnym rzeszowskim przykładem na alians kultury i IT jest Wirtualna Galeria BWA – nim odwiedzimy to miejsce osobiście, można zapoznać się z prezentowanymi pracami plastycznymi on-line.