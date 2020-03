Przelot żurawi nad Rzeszowem. Zobacz efektowne klucze ptaków [FOTO, WIDEO]

- To oczywiście klucz żurawi. Na filmiku słychać charakterystyczny dla nich klangor (krzyk). Ptaki lecą w kierunku północnym na tereny lęgowe, obejmujące m.in. Skandynawię, północną Rosję i kraje nadbałtyckie. W Polsce to głównie obszar na północy i zachodzie kraju – mówi dr Grzegorz Pitucha.

Żurawie są jednymi z większych ptaków występujących w Polsce. Dorosłe osobniki osiągają długość ciała dochodzącą do 125 cm, a rozpiętość skrzydeł to 180-200 cm, a w niektórych przypadkach nawet 240 cm. Samce mogą warzyć do ok. 6,1, a samice do 5,9 kg.

A jak się podobają Państwu?