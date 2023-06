Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Rzeszowie. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już ponad 80 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic. W powiecie łańcuckim strażacy pomagali w zabezpieczeniu uszkodzonego przez silny podmuch wiatru dachu domu jednorodzinnego.

Postanowiliśmy połączyć przy pomocy sztucznej inteligencji dwa lubiane tematy. Konkretnie przerobiliśmy popularnych bohaterów serii Wiedźmin na uwielbiane przez wszystkich pieski. Jedne są urocze, inne nieco przerażające, ale wszystkie pasują do postaci. Przekonajcie się sami, bo efekt jest zachwycający.

Intensywne opady deszczu i złe warunki na drodze to efekt trzech zdarzeń drogowych, do jakich doszło na autostradzie A4. W przeciągu godziny doszło tam do jednej kolizji i dwóch wypadków, w wyniku których dwie osoby trafiły do szpitala.

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 23 do 25 czerwca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Wojewódzkie Centrum zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w piątek, dla woj. podkarpackiego, ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem oraz przed upałem. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Blisko 50 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przetoczyły się nad naszym regionem.

Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to aż 30 projektów, bezpłatnych wydarzeń muzycznych, teatralnych, wystaw, warsztatów, spotkań. Dziś o godz. 20 Koncert Główny w Parku Sybiraków. Wśród gwiazd m.in. Sara James, Justyna Steczkowska, Smolik, Brainstorm.

Występ afrykańskiego chóru „International Voices”, marokański taniec brzucha, indyjski taniec ludowy Aaja nachle oraz pokaz tradycyjnych strojów z różnych części świata – tak wyglądał International Day w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Prawie 300 osób zgromadziło się po to, aby dołączyć do wspólnej zabawy wśród międzynarodowej społeczności WSIiZ. To było z pewnością najbardziej międzynarodowe wydarzenie na Podkarpaciu, a może nawet i w Polsce – oceniali uczestnicy.