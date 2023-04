Przegląd tygodnia z 23.04.2023 w Rzeszowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.04 do 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rzeszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 23.04.23”?

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 23.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników. 📢 Stare pocztówki Rzeszowa. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące! [GALERIA] Zapraszamy do obejrzenia starych pocztówek z Rzeszowa. Na kolejnych slajdach pokazujemy wyjątkowe widokówki ze stolicy Podkarpacia. Są na nich m.in. rzeszowski Ratusz, Zamek Lubomirskich, Pomnik Czynu Rewolucyjnego, a nawet nieistniejący już hotel Rzeszów. Zobaczcie sami. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące!

📢 Oto zaskakujące skutki jedzenia kiełbasy z grilla. To się dzieje z organizmem, gdy jemy grillowaną kiełbasę Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy.

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bezpłatne badania kolonoskopii. Sprawdź, gdzie w Rzeszowie i innych miejscach zrobisz te badania W dwóch placówkach medycznych w Rzeszowie i w siedmiu na Podkarpaciu można skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Podajemy miejsca, gdzie możesz zrobić badania. Sprawdź!

📢 Wiosna na Giełdzie Wschód w Skołoszowie. Sprawdź, czym handlowano 22 kwietnia [ZDJĘCIA] Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 22 kwietnia na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. W skrócie wszystko, co kojarzy nam się z wiosną. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Radni PiS chcą rozmawiać o budowie w Rzeszowie nowoczesnego, dużego parku zabaw dla dzieci Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni PiS będą chcieli przekonać prezydenta i radnych do podjęcia decyzji o budowie w Rzeszowie dużego, nowoczesnego, pełnego atrakcji parku zabaw. 📢 Rozpoczyna się sezon komunijny. Torty dla chłopca i dziewczynki. Zobacz pomysły mieszkanki Rzeszowa Imprezy komunijne zbliżają się wielkimi krokami. Zobacz w galerii najciekawsze torty dla chłopca i dziewczynki. Prezentujemy kulinarne dzieła pani Judyty z Rzeszowa.

📢 Daria ze Śląska otworzy Koncert Główny Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2023 Poznajemy pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego Europejskiego Stadionu Kultury. Koncert główny w rzeszowskim Parku Sybiraków 23 czerwca o godz. 20 rozpocznie Daria ze Śląska. 📢 Lewy brzeg Wisłoka wyłącznie pod zieleń i rekreację 32 hektary obejmie plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Wisłoka”. Zakłada on przeznaczenie na tereny zielone i rekreacyjne działek nad rzeką pomiędzy mostem Załęskim a rejonem firmy Sanofi. 📢 Poznaj kandydatki do tytułu Miss Województwa Podkarpackiego oraz Miss Nastolatek 2023 [ZDJĘCIA] Prawie sto pięknych dziewczyn weźmie udział w półfinale konkursu Miss Województwa Podkarpackiego oraz Miss Nastolatek 2023, który odbędzie się dziś w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia wszystkich kandydatek.

📢 Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na nas w Rzeszowie i okolicy w weekend 21-23 kwietnia Weekend zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim ciekawe wydarzenia w Rzeszowie i okolicy. Czekają na nas m.in. koncerty, imprezy, spektakle, a także wystawy!

📢 820 tys. zł kary nałożył UOKiK na spółkę obsługującą parkingi w całym kraju. Część z nich znajduje się w Rzeszowie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kary ponad 820 tys. zł na APCOA Parking Polska i wystąpieniu o wyjaśnienia do spółek ATPark i Europark. Chodzi o sposoby ograniczania składania reklamacji, twierdzenie o możliwości czasu wydłużenia odpowiedzi oraz straszenia klientów poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych. 📢 Wiosenne ubrania i dodatki na targowiskach w stolicy Podkarpacia. Sprawdź, co ciekawego możesz znaleźć! Wybraliśmy się na targowisko Jutrzenka, potocznie nazywane „szczękami” przy ul. Targowej w Rzeszowie. Zainteresowaniem cieszą się wiosenne płaszcze, kurtki, apaszki, sukienki, spódnice i spodnie. Nie brakuje również torebek i butów. Kupujących przyciągają niskie ceny i nowoczesne fasony. Zobacz, co możesz tam kupić.

📢 Kto wygrał 7. edycję Konkursu Piosenki Studenckiej ,,Kill me with the MUSIC’’? Przed nami 28. Rzeszowskie Juwenalia, czyli największa impreza studencka na Podkarpaciu. Wydarzenie poprzedziła VII edycja Konkursu Piosenki Studenckiej "Kill me with the MUSIC". Sprawdź, kto wygrał. 📢 Prawie 24 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął pięć uchwał w sprawie dotacji dla Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie wynikających z ustalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżetu i jego zmian na rok 2023.

📢 Miasto prosi gospodarza Zamku Lubomirskich o pomoc w usuwaniu szczurów. Gryzonie widziane są przede wszystkim przy fontannie multimedialnej Urząd miasta Rzeszowa zwraca się do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który jest gospodarzem Zamku Lubomirskich, z prośbą o włączenie się w akcję usuwania szczurów, zamieszkujących pod zamkowymi murami. Pismo w tej sprawie jest już podpisane i w środę zostanie wysłane.

Będzie pigułka antykoncepcja dla mężczyzn?