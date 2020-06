Przegląd tygodnia w Rzeszowie, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwa drugi etap realizacji inwestycji na os. Karoliny w Rzeszowie. W nowych budynkach będzie aż 217 mieszkań. Deweloper Apklan przewiduje, że do każdego mieszkania będzie przynależeć miejsce postojowe w dwupoziomowym garażu podziemnym oraz komórka lokatorska. Oddanie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2021 roku. Jak to teraz wygląda? Zobaczcie zdjęcia.

Po epidemii otwarte są w Rzeszowie dwa kina: Zorza i Kino za Rogiem Cafe. Oprócz tego czekamy na Helios i Multikino. I to wszystko, a jeszcze nie tak dawno w stolicy Podkarpacia kin było znacznie więcej. Fundacja Rzeszowska przygotowała rok temu zestawienie "Kino, którego nie ma" i to właśnie w oparciu o nie powstał ten materiał. Zachęcamy do zapoznania się ze świetną inicjatywą (http://rzeszowska.org.pl/inicjatywy/kino-ktorego-nie-ma/). A teraz zapraszamy do wyboru kilku najciekawszych kin, które wybraliśmy. Pamiętacie niektóre z pozycji?

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.