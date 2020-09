Przegląd tygodnia w Rzeszowie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rzeszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

📢 Deskorolki i hulajnogi na skateparku w Rzeszowie. Ponad 100 chętnych skorzystało z darmowych warsztatów [ZDJĘCIA] "Pożegnanie wakacji na sportowo - warsztaty deskorolki i hulajnogi" to darmowe wydarzenie, które odbyło się w sobotę, 5 września, na skateparku w Rzeszowie. Młodzi wielbiciele deskorolki i hulajnogi mogli doskonalić swoje umiejętności, przetestować nowe triki i podszkolić się w jeździe. Impreza przyciągnęła ponad 100 osób, było naprawdę zjawiskowo. Organizatorem wydarzenia był Klub Lidera Rzeczypospolitej. Zobacz zdjęcia.

📢 Koronawirus. Na Podkarpaciu 58 przypadków. Znów zakażenia w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim [5.09] Mamy 5 nowych zakażeń koronawirusem w powiecie rzeszowskim i 3 zakażenia w Rzeszowie. Dziś w województwie podkarpackim odnotowano 58 nowych przypadków koronawirusa i 200 wyzdrowień. Niestety, są 2 zgony. 📢 Radary w tych miejscowościach na Podkarpaciu zrobiły najwięcej zdjęć. Rekordzista wykonał 2636 fotografii [LISTA] Postanowiliśmy sprawdzić, ile wykroczeń zarejestrowały fotoradary na Podkarpaciu w lipcu i sierpniu 2020 roku, czyli w czasie, kiedy Polacy częściej przemieszczają się po kraju. Dane przygotowała dla naszej redakcji Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 Jak spędzić weekend w Rzeszowie. Imprezy i ciekawe wydarzenia. Sprawdź nasze propozycje Szukasz pomysłu na spędzenie najbliższego weekendu w Rzeszowie? Mimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa są ciekawe imprezy, wydarzenia, a także uroczystości. Jest coś dla fanów muzyki, dla zwolenników dobrej zabawy, dla starszych i młodszych. Sprawdź nasze propozycje. Zobacz kolejne slajdy i wybierz coś dla siebie.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

📢 7 osób z koronawirusem w Rzeszowie. Rekordowe 92 zakażenia COVID-19 na Podkarpaciu W Rzeszowie zdiagnozowano 7 przypadków zakażeń. Na Podkarpaciu sanepid odnotował 92 nowe zakażenia. W całym kraju jest 691 nowych przypadków. 📢 Rzeszów: nasze "blokowiska" mają to coś. Nowe Miasto oczarowuje swoją surowością i kolorami Nowe Miasto w Rzeszowie rozciąga się od al. Kopisto aż do al. Powstańców Warszawy. Większość tego osiedla to wysokie, 11-piętrowe wieżowce. Niektórzy mogą pomyśleć, że "blokowiska" nie są niczym szczególnym, jednak my dostrzegamy w Nowym Mieście swoisty urok, urzekają nie tylko ciekawe kolory niektórych z bloków, ale także ich surowość i klimat budownictwa z lat 60 i 70. Polecamy każdemu przejść się czasami po Nowym Mieście, to jedno z ciekawszych "blokowisk" w Rzeszowie. Zachęcamy do obejrzenia naszych zdjęć. Zobaczcie NM naszymi oczyma!

📢 Ceny paliw w Rzeszowie niższe o 30 - 40 gr? Od piątku paliwa tańsze na wybranych stacjach. Akcja potrwa do niedzieli O około 30-40 groszy będzie tańsze paliwo na wybranych stacjach w Rzeszowie. Akcja potrwa od piątku (4 września) rano do niedzieli (6 września) wieczorem. Wszystko, żeby skłonić inne stacje do obniżki cen i zachęcić mieszkańców do tankowania w tańszych punktach na mapie naszego miasta.

📢 Będzie nowy park przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie. Miasto wybrało wykonawcę Prawie 800 tys. zł będzie kosztował nowy park, który ma powstać przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie. Miasto wybrało już wykonawcę prac, a roboty zaczną się w przyszłym tygodniu. 📢 Nowa droga ze Słociny do centrum Rzeszowa pobiegnie przez ogródki działkowe? Czytelniczka: 90 proc. drogi będzie tworzona z ogródków Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka w sprawie drogi na Słocinie, która ma połączyć al. Armii Krajowej z ul. Wieniawskiego w Rzeszowie. Ostatnio napisaliśmy, że pobiegnie ona przez nieużytki, jednak pojawiła się wizualizacja, która trasę drogi wskazuje przez ogródki działkowe tuż obok ul. Powstańców Listopadowych. Czy faktycznie działkowcy mają się czego bać?

