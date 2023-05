Przegląd prasy z tygodnia 7.05.2023. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do wypadku doszło w piątek około godz. 14.30 na ul. Rzeszowskiej w Czudcu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący osobowym mitsubishi 42-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego skręcając w lewo zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka motocyklistą. Jednoślad marki kawasaki prowadził 21-latek. W wyniku zderzenia motocyklista stracił nogę.

Jutro tj 6.05. zostanie zamknięta droga gminna prowadząca od skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1409R i 1408R w kierunku w stronę stadionu w Niechobrzu.. Powodem zamknięcia drogi jest kładzenie asfaltu w ramach zadania pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19” – Etap I

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii lub w rozpisce poniżej!

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 5 do 7 maja w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Prezydent Konrad Fijołek wstrzymał cały projekt zapowiadanych zmian komunikacji miejskiej. Ratusz tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz ruchu.

Mieszkańcy Rzeszowa zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie bieżni położonej na rzeszowskich bulwarach. Chodzi o uszkodzenia, a konkretnie wyrwy, które powstały w nawierzchni. Miasto twierdzi, że wada została zgłoszona wykonawcy i obiekt może zostać odremontowany jeszcze w maju.

We wtorek 2 maja w Muzeum-Zamku w Łańcucie zorganizowano akcję pod szyldem Nocy Muzeów. Za symboliczną złotówkę można było zwiedzić zamkowe I piętro i obejrzeć m.in. czasową wystawę XVII-wiecznej porcelany, która w przeszłości należała do króla Jana III Sobieskiego. Chętnych nie brakowało. Zobacz naszą fotorelację i wideo!

Księżna Diana, znana też jako „królowa ludzkich serc” przez 10 lat borykała się z chorobą, o której zaczęła mówić głośno jako pierwsza. Jej początki zbiegają się z zaręczynami z księciem Karolem. Ta tajemnicza choroba, którą Lady Di określała jako „sekretną”, to bulimia, zwana też żarłocznością psychiczną. Czym jest bulimia i jakie są jej przyczyny?

Kilka dni temu w podrzeszowskiej Lubeni odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejscowego bohatera kapitana Henryka Wilka. Jako żołnierz I. Pułku Piechoty Legionów brał udział w walkach z bolszewikami i wyzwalał Wilno. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1939 roku trafił do obozu w Starobielsku, a następnie z rozkazu Stalina, jak wielu polskich oficerów, został zabity w Charkowie w 1940 roku wraz z innymi 38000 więźniami.

Długi weekend rzeszowianie postanowili wykorzystać na aktywny odpoczynek. Spacerowiczów, rowerzystów czy rolkarzy nie brakowało na Bulwarach, Lisiej Górze czy nad żwirownią. Zobaczcie zdjęcia.

Karpacka Majówka to trzydniowy jarmark, Święto Paniagi oraz druga edycja festiwalu Karpaty na Widelcu z udziałem Roberta Makłowicza. Kuchnia pogranicza, koncerty muzyki regionalnej, pokazy kulinarne, animacje dla dzieci, pokazy zabytkowych samochodów - to i wiele więcej atrakcji czekać będzie uczestników. Kiermasz już wystartował. Od 1 do 3 maja odbywa się też Podkarpacki Festiwal Wina, dlatego wśród stoisk są też te podkarpackich winiarzy.