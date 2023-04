Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.04.2023

Prasówka Rzeszów 8.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trwa odliczanie dni do Wielkanocy - najważniejszego święta w Kościele katolickim. Wczoraj rozpoczęło się poprzedzające je Święte Triduum Paschalne. Tradycyjne Msze Wieczerzy Pańskiej przyciągnęły do podkarpackich świątyń tłumy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Katedry Rzeszowskiej, gdzie ks. biskup Jan Wątroba dokonał obrzędu obmycia stóp sześciu mężczyznom - na wzór Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy umył stopy apostołom, w tym Judaszowi, by ukazać wartość pokory, miłości i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi.