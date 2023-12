Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.12.2023

W kinie LED „Rzeszowskich Piwnic” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czas Sztuki”. Tym razem dotyczyło renesansu, a w szczególności Florencji, czyli jego niekwestionowanej kolebki.

Tradycyjnie, jak co roku, Mikołaj wylądował na Lotnisku w Jasionce, aby wyruszyć do wszystkich dzieci z prezentami. Udało się go uchwycić na filmie i zdjęciach. Z lotniska prawdopodobnie udał się do Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" a potem do dalej z podarunkami. Był już u was?