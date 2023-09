Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.09.2023

Deszczowa pogoda popsuła szyki zarówno kupującym, jak i sprzedającym na giełdzie w Sokołowie Małopolskim. Udało nam się jednak zrobić kilkadziesiąt zdjęć. Sprawdź, co się dzisiaj sprzedawało.

Targowisko przy ulicy Dworaka w Rzeszowie przyciągnęło dzisiaj tłumy kupujących. Na bazarze można kupić różnego rodzaju ubrania i to w bardzo atrakcyjnej cenie, nie4 tylko letnie, ale dużym zainteresowaniem cieszą się dziś (3 września) jesienne, cieplejsze sukienki, spódnice, żakiety, spodenki i buty. Zobacz, co się dzisiaj sprzedaje

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak wygląda starosta dożynkowy po zakończonym święcie plonów? A co zrobiła pewna para, która dowiedziała się, że od stycznia rusza rządowy program 800+? Tych i innych rzeczy można się dowiedzieć z zabawnych scenek dożynkowych.

Marcin Bawiec to autor, który z wrodzoną intuicją odnajduje w górach wszystko, co dostojne, nastrojowe i pięknie. Jego fotografie tworzą wrażenie symbiozy i współistnienia z otoczeniem, powodują, że dostrzegamy coś, co wykracza daleko poza tradycyjny pocztówkowy schemat, jaki najczęściej widujemy na zdjęciach gór np. w Internecie.

Rzeszów jest miejscem, gdzie przeszłość i przyszłość łączą się w jedną spójną całość, a mieszkańcy z nadzieją spoglądają w kierunku zmian na lepsze. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców, co w nim uwielbiają, a co by zmienili, aby jeszcze bardziej poprawić jakość życia. Oto ich szczere opinie.