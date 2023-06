Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2023

Trawiaste, ogólnodostępne boisko powstało przy ul. Stadionowej w Rzeszowie. Na tę inwestycję z budżetu miasta Rzeszowa zostało wydane ok. 160 tys. zł.

Prasówka 28.06 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już od 3 lipca do 21 lipca 2023 r. będzie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych na terenie Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2023 r.