Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.06.2023

Policyjnym dozorem połączonym z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego został objęty mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, który na boisku sportowym zaatakował 14-letniego chłopca. Podejrzany uderzał i kopał nastolatka, a także przy pomocy siły ściągnął z niego koszulę klubową. Za przestępstwo rozboju grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W tym roku lubeński bieg górski odbywa się już po raz siódmy. Podobnie jak w roku ubiegłym, czekają na Was dwie bardzo wymagające trasy, na dystansach 13,8 km oraz 22,3 km, oraz – tradycyjnie już – zawody dla młodszych biegaczy.

Podkarpacka Komisja Filmowa, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Stowarzyszenie Światło zapraszają na premierowy pokaz filmu „Adamczykowie. Autoportret wewnętrzny” (reż. Daniel Jasiński) z udziałem twórców. Wydarzenie odbędzie się 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wstęp jest wolny.

Ponad 50 stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich wzięło udział w bazarze smaków nad zalewem Ożanna. Była to okazja do spróbowania regionalnych wypieków. Impreza została połączona z zawodami Drwali. Wszystko po to aby promować wypoczynek nad zalewem i zachęcać turystów do przyjazdu w to miejsce.