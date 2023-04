Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.04.2023

W czwartek (27 kwietnia) jacht Rzeszowiak odda cumy w porcie w Gdańsku i pod wodzą kpt. Wojciecha Gwardeckiego wyruszy w rejs do Szczecina. To pierwszy etap dalekiej wyprawy w kierunku północnym - w tym roku żeglarze z Podkarpacia płyną do Islandii. Plan rejsu zakłada przepłynięcie pod żaglami do końca lipca 9000 mil.