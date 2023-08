Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.08.2023

W dniach 22-23 sierpnia br. w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej odbywają się warsztaty perkusyjne „Integration&Groove XV”. Jest to już 15-ta edycja warsztatów, które odbywają się co pół roku w Błażowej.

Przez najbliższy weekend 26 i 27 sierpnia w Rzeszowie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sieci wodociągowej. Są to działania prewencyjne. To standardowa, nieszkodliwa dla zdrowia procedura. W wodzie może być jedynie wyczuwalna większa ilość chloru - poinformował w środę magistrat.

Codzienne pokazy fontanny multimedialnej oraz specjalny pokaz zaplanowany na najbliższą sobotę nie odbędą się - poinformował ratusz. Powodem jest groźna bakteria.

We wtorek oficjalnie oddano do użytku blisko 3-kilometrowy łącznik autostrady A4 od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ. Wartość inwestycji to ponad 44,5 mln zł.