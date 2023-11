Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.11.2023

W dniach 17-18 listopada Rzeszów stanie się stolicą literatury podczas piątej edycji Świątecznych Targów Książki. To wyjątkowe wydarzenie gromadzić będzie ponad 60 wydawnictw prezentujących swoje premiery i atrakcyjne oferty książkowe, czyniąc z tego weekendu prawdziwe święto dla miłośników literatury.

W Urban Labie w Rzeszowie odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie "Jesienią góry są najszczersze". Konkurs był podzielony na kategorie wiekowe od 1 klasy szkoły podstawowej, aż do szkoły średniej. Prace można było zgłaszać w 3 dziedzinach - praca plastyczna, fotografia i piosenka bieszczadzka.

Podczas koncertu w ramach 11. edycji Rzeszów Jazz Festiwal Bernard Maseli zagrał genialny koncert w Rzeszowskich Piwnicach. Dragonflies Project to jego ostatni muzyczny projekt, w którym wibrafonista gra wraz z niezwykle uzdolnioną basistką Klaudią Wachtarczyk oraz perkusistką Justyna Mikrut. Obie panie są studentkami wirtuoza. A gościnnie z projektem wystąpił w kilku utworach Bartek "ESKAUBEI" Skubisz. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie z autorką popularnych książek historycznych Joanna Jax. Spotkanie zatytułowane jest „Historie pisane przez życie”. Dojdzie do niego 23 listopada o godz. 17 w wypożyczalni głównej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 33A. Wstęp wolny.

Stand-up, to nie tylko forma rozrywki, ale prawdziwa sztuka łącząca dystans do życia codziennego z niepowtarzalnym talentem komika. W Rzeszowie do końca tego roku możemy spodziewać się prawdziwego stand-upowego święta, ponieważ wystąpi na scenie wielu znanych artystów.

15 listopada w Wyższej Szkole Prawa i Administracji (WSPiA) obchodzono uroczyście Międzynarodowy Dzień Studenta. Centralnym wydarzeniem było zorganizowane przez Kolegium Prawa panelowe spotkanie pt. "Adwokat na Uczelni". Wydarzenie skupiło uwagę studentów stojących przed wyborem swojej ścieżki zawodowej.