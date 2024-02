Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.02.2024

Prasówka Rzeszów 14.02: top 3 artykuły z wczoraj

We wtorek, 13 lutego około godz. 18 doszło do wypadku na al. Rejtana w Rzeszowie. Kierująca toyotą, z nieustalonych jeszcze przyczyn, zderzyła się z renault, po czym zjechała z drogi na chodnik i wjechała w troje pieszych. Następnie toyota wróciła na jezdnię i tam zderzyła się z kolejnymi czterema pojazdami. Do szpitala trafiły łącznie cztery osoby.