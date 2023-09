Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.09.2023

Kurtki, płaszcze, bluzy, kardigany, dżinsy, dresy, spodnie, sukienki, spódnice, półbuty, kozaki, adidasy, torebki i mnóstwo innych rzeczy do ubrania można dziś było znaleźć na rzeszowskim targowisku przy ul. Dworaka.

Zostali zamordowani 79 lat temu przez niemieckich żandarmów. Razem z siódemką swoich dzieci i ósemką Żydów, których ukrywali. 10 września 2023 roku za swój heroizm zostaną beatyfikowani. Uroczystość w Markowej jest wyjątkowa i to z dwóch powodów. Po pierwsze, na ołtarze zostaje wyniesiona razem cała dziewięcioosobowa rodzina. Po drugie, niesamowitym precedensem jest to, że w gronie błogosławionych znajdzie się siódme dziecko Józefa i Wiktorii, które podczas egzekucji zaczęło dopiero opuszczać jej łono.

"Kożuch na mleku, miś w kieszonce i zapach mamy. Dzieciństwo w pracach Gabrieli Cichowskiej” to tytuł wystawy, która właśnie została otwarta w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie. Prace znanej i cenionej ilustratorki Gabrieli Cichowskiej na co dzień będą mogli oglądać pacjenci, ich rodziny i personel medyczny. Warto się wybrać! Wystawa będzie dostępna w Szpitalu do końca października.