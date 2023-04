Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rzeszowie?

Szukasz przepisu na najlepsze ciasto na Wielkanoc? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Mamy dla ciebie 25 propozycji na najlepsze słodkości, które z pewnością umilą ci święta. To m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta.

Zobacz, jakie atrakcje czekają na nas w Rzeszowie i okolicy w najbliższy weekend, od 31 marca do 2 kwietnia. Będą m. in. wystawy, spektakle, warsztaty, a także koncerty.

Policjanci wyjaśniają okoliczności porannego zdarzenia drogowego. W Tyczynie na ulicy Kościuszki doszło do zderzenia trzech pojazdów. Dwie osoby zostały ranne. Droga w tym miejscu jest częściowo zablokowana, ruch odbywa się wahadłowo.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu rzeszowskiego odebrali promesy na nowe wozy bojowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pieniądze trafiły do 5 jednostek za ogólną kwotę 5 050 000 złotych.

Zmagasz się z chorobami oczu albo masz skłonności do wad wzroku i szukasz dobrego specjalisty? Na kolejnych zdjęciach prezentujemy 10 okulistów najczęściej polecanych przez użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Znajdziesz tutaj nazwiska lekarzy oraz adresy, pod jakimi przyjmują. Kryteria rankingu to ocena oraz liczba opinii. Sprawdź naszą listę.

To by była rekordowa niedziela na giełdzie przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Wszak do świąt zostało tylko dwa tygodnie. Jednak zmiana czasu (noc krótsza o godzinę) i przelotne opady deszczu z porywistym wiatrem zniechęciły część potencjalnych klientów. Pomimo tego, tłum ludzi i sznur samochodów od świtu zmierzał na giełdę przy ul. Dworaka w Rzeszowie.