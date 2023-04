Przegląd prasy Rzeszów 5.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Zarząd Związku Gmin „PKS” zaprezentował trzy nowo zakupione, niskopodłogowe autobusy marki Isuzu. Nowoczesne pojazdy, które wyjadą w trasę już w kwietniu, są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt ich zakupu to 2,8 mln zł.

W ośrodku Czardworek w Przysietnicy koło Brzozowa odbył się koncert podsumowujący realizację projektu w ramach programu Erasmus + pt. "Art Factory - pokonać przeszkody w drodze na szczyt Broadway’u". Był on uwieńczeniem trwających warsztatów taneczno-muzycznych w których brała udział młodzież z Polski i Ukrainy.

Do świąt Wielkanocnych pozostało już bardzo niewiele czasu. Nie wszyscy jeszcze przystąpili do spowiedzi. Sprawdziliśmy w jakich godzinach i parafiach w Rzeszowie można skorzystać z sakramentu pokuty podczas Wielkiego Tygodnia. W naszej galerii prezentujemy parafie oraz godziny w jakich można przystąpić do spowiedzi.

Giełda w Sokołowie Małopolskim to prawdziwe targowisko rozmaitości. Można tu kupić wszystko. Owoce, warzywa, sadzonki, kwiaty, pościel, ubrania dla dzieci i dorosłych, buty, zabawki, torebki, meble, sprzęt wędkarski, akcesoria i części samochodowe, narzędzia do majsterkowania i prac w ogrodzie oraz instrumenty muzyczne. Są też rowery, porcelana, mnóstwo staroci oraz antyków. Zobacz co się sprzedaje!