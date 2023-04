Przegląd prasy Rzeszów 28.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Do Rzeszowa dotarł pierwszy z kolejnych 14 nowych autobusów zamówionych podczas ubiegłorocznych wakacji. To przegubowy Solaris, napędzany sprężonym gazem ziemnym. Jest wyposażony w wiele technologicznych nowinek, na czele z systemem oczyszczania powietrza z wirusów.

Artformats to twórcze szkicowanie w Rzeszowskich Piwnicach. Wystarczy wziąć ze sobą szkicowniki, notesy, papier, ołówki, kredki czy mazaki - wszystko co pomoże wyzwolić kreatywność i twórczą energię. Zobaczcie wideo.

Browar Leżajsk, będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, co najmniej do końca sierpnia. Termin zamknięcia browaru planowany na koniec czerwca został wydłużony o 2 miesiące. Heineken - holenderski właściciel browaru zmienił plany, co do jego zamknięcia ze względu na duże zainteresowanie kupnem zakładu.