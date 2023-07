Przegląd prasy Rzeszów 24.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Giełda w Sokołowie Małopolskim pełna jest wszelkiego rodzaju towaru. Można tam kupić rowery, hulajnogi, ubrania dla dzieci i dorosłych, buty, zabawki, sprzęt AGD, sadzonki drzewek owocowych i kwiatów, maszyny do pracy w polu i ogrodzie, wazoniki, filiżanki, talerzyki, figurki, kosiarki, a także owoce i warzywa.

Rzeszowskie potańcówki są jedną z kultowych imprez organizowanych przez RDK. Każda edycja przyciąga wiele osób. 22 lipca potańcówka została zorganizowana w ramach Pikniku amerykańskiego, który odbył się na zakończenie Kursu Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International”. Potańcówka w klimacie country cieszyła się ogromnym zainteresowaniem od wczesnych godzin popołudniowych. Od samego początku na parkiecie tańczyło wiele osób, do znanych przebojów muzyki nie tylko countr,y ale i innych amerykańskich hitów.

W niedzielny poranek w rzeszowskiej Fosie odbywa się targ śniadaniowy. Kilka rzeszowskich restauracji wystawia na małych stoiskach swoje oferty śniadaniowe. Targ jest świetną okazją do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Impreza odbywa się cyklicznie co 2 tygodnie. Rozpoczyna się o godzinie 9 i trwa do 12.