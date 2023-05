Przegląd prasy Rzeszów 20.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Rośliny doniczkowe, modne tapety florystyczne i butelkowa zieleń to kwintesencja wyjątkowego domu pod Krakowem. Koniecznie zajrzyj do klimatycznych i nietuzinkowych wnętrz i zobacz, jak funkcjonalnie można zaprojektować przytulną przestrzeń dla rodziny z dwójką dzieci.

Już, dzisiaj 19 maja nakładem wydawnictwa Initium do księgarń trafi najnowsza, czwarta już powieść Wiktora Mroka pt. „Bohater”, która zabierze czytelników w porywający pościg za nieuchwytnym mścicielem, który sam wymierza sprawiedliwość. To trzymający w napięciu thriller. Warto przeczytać!

Pracownik sortowni przesyłek, poinformował adresata jednej z paczek, że w jej wnętrzu, znajduje się ładunek wybuchowy. Policyjni saperzy odnaleźli przesyłkę i ustalili, że nie stanowi ona zagrożenia, a wszystko było tylko żartem. 20-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Za przestępstwo dotyczące wszczęcia fałszywego alarmu kodeks karny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Politechnika Rzeszowska zaprasza dziś w godzinach 15.30 - 18.30 na Politechniczny Piątek, który odbędzie się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki przy ul. Wincentego Pola 2. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Rzeszowa i okolic, zarówno dorosłych jak i dzieci.

W piątek rano na ulicy Podwisłocze w Rzeszowie kierujący fordem potrącił rowerzystkę. 41-letnia kobieta z obrażeniami została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.

Do tej sytuacji doszło w piątek ok. godz. 6 w Broniszowie (pow. ropczycko-sędziszowski). Kierujący audi zjechał z drogi na pobocze, uderzył w przepust, po czym pojazd wjechał do rzeki. Kierujący oraz pasażerka zostali przewiezieni do szpitala.