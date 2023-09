Przegląd prasy Rzeszów 19.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Podczas uroczystości wręczał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, dziękując całej służbie więziennej za ciężką, odpowiedzialną i oddaną pracę.

Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego spotkali się podczas pierwszych obrad w sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego, w której, na co dzień obradują radni województwa.

Prasówka 19.09 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zbliża się najbardziej oczekiwane wydarzenie dla miłośników zieleni w Polsce - Jesienny Festiwal Roślin w Rzeszowie. Już 30 września i 1 października w Hali Sportowej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Hoffmanowej 25, miłośnicy roślin doniczkowych będą mogli cieszyć się ogromnym asortymentem, atrakcyjnymi cenami i wyjątkową atmosferą tego niepowtarzalnego wydarzenia. To nie tylko okazja do zdobycia nowych roślin, ale także do spotkania z pasjonatami ogrodnictwa i eksploracji bogatego świata botaniki.