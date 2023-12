Przegląd prasy Rzeszów 14.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Prasówka Rzeszów 14.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy wsparciu Asseco Data Systems wprowadza nową formę biletu na przejazdy komunikacją miejską. Od dzisiaj umożliwiono korzystanie ze sklepu „E-bilet”, który pozwala na przypisanie biletów czasowych do różnych nośników m.in. aplikacji mobilnej, karty płatniczej oraz portfeli elektronicznych, a także smartwatchy. Pasażerowie mogą dokonać zakupu w e-sklepie lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej, która również może stanowić nośnik biletu. Ponadto wprowadzono możliwość przypisania do swojego konta np. najbliższych członków rodziny. E-bilet to kolejne udogodnienie z zakresu smart city wdrażane w Rzeszowie.