Przegląd prasy Rzeszów 14.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Jeśli jesteś gotowy na wieczór pełen rozśmieszających żartów i nieoczekiwanych puent, to 14 września o godzinie 19:30 warto odwiedzić Pub Spółdzielczy w Rzeszowie. Tam dwaj utalentowani komicy nowego nurtu stand-upu, Krzysztof Szczapa i Sergiej Nowikow, obiecują rozśmieszyć Cię do łez.

Najlepszy polski sędzia piłkarski – Szymon Marciniak – który poprowadził niedawno finał mistrzostw świata, spotkał się we wtorek z podkarpackimi arbitrami na specjalnej kursokonferencji. Barwnie opowiadał o swoich najciekawszych boiskowych przygodach. Dzielił się doświadczeniami z młodszymi kolegami.

„Północ-Południe – Spotkania Filmowe” to nowa inicjatywa. Zaczyna się już 14 września i potrwa do 17 września. Impreza gości w kinie Zorza w Rzeszowie, a jej organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury. Wstęp na seanse filmowe jest bezpłatny.

Klub Pod Palmą w Rzeszowie to miejsce pełne życia i rozrywki, ale w minioną sobotę , 9 września stało się epicentrum wyjątkowej imprezy, która przyciągnęła rzesze ludzi, gotowych na zabawę, taniec i niezapomniane przeżycia. Zobaczcie galerię!

Od 17 września do WORD-ów mają powrócić kursy redukujące punkty karne. Za udział trzeba zapłacić 1000 zł. Jednak nie każdy będzie mógł z nich skorzystać.

Z prośbą o interwencję w sprawie Ogrodu Miejskiego zwróciła się do nas mieszkanka Rzeszowa. Pyta m.in. o zniszczoną rzeźbę i o szpecący cokół, a także brakujące kostki w chodniku.

W sobotę, 16 września o godz. 19:00 na Bulwarach w Rzeszowie – Zapora Beach Bar będzie miał miejsce koncert charytatywny One Life Studio pod nazwą „Raperzy dla Dzieciaków”. Poprowadzi go Marcin Majewski - założyciel studia nagraniowego.

Kryształy i szkło w okresie PRL odgrywały istotną rolę zarówno w życiu codziennym, jak i w przemyśle oraz sztuce. Byli artyści, którzy tworzyli unikatowe dzieła, które zdobywały uznanie nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wyroby ze szkła produkowano m.in. w Ząbkowicach, Jaworznie, Piechowicach, Włocławku, Stroniu Śląskim, Zawierciu, Inowrocławiu, Grójcu, Krośnie. Dziś wszystkie te rzeczy mają wartość kolekcjonerską. Starsze, rzadsze wzory mogą być szczególnie poszukiwane. Sprawdź, co znaleźliśmy na rzeszowskich targach antyków i staroci na terenie Agrohurtu i przy III LO. W galerii znajdują się też inne, późniejsze szklane cudeńka.

Przygotuj się na wirtualną wędrówkę po ulicach, gdzie historia, współczesność i przyroda tworzą harmonię. Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią zdjęć, która pozwoli Ci zanurzyć się w atmosferę tego urokliwego miasta.

Pięć nowych, wyprodukowanych przez polską firmę Newag pociągów trafiało właśnie na Podkarpacie. W sumie region wzbogaci się o 12 pojazdów szynowych.

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów, przekazywane przez Ministerstwo Cyfryzacji, nie dotarły jeszcze do Rzeszowa. Wywołało to zaniepokojenie części rodziców, którzy chcą wiedzieć, kiedy nowy sprzęt trafi do uczniów.