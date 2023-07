Przegląd prasy Rzeszów 13.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

W środę wieczorem doszło do zderzenia dwóch rowerzystów na Bulwarach nad Wisłokiem w Rzeszowie. Poszkodowany został jeden z uczestników tego wypadku. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

15 lipca dziesięć grup pątniczych, które idą w ramach 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, dotrze do Częstochowy.

Bartłomiej Lichocki, student drugiego roku studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej jako jedyny z Podkarpacia i jeden z pięciu osób w Polsce zakwalifikował się na 5-miesięczny płatny staż w Parlamencie Europejskim. Do konkursu łącznie zgłosił się ponad 400 studentów z całej Europy.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 11 lipca w rzeszowskim żłobku przy ul. Podwisłocze na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. Zmarł 3-letni chłopczyk, który prawdopodobnie zakrztusił się winogronem. Prokurator prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, a sekcja zwłok, która odbędzie się w czwartek, 14 lipca dziecka ma odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci.