Przegląd prasy Rzeszów 13.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Miejska część Centrum Komunikacyjnego została oficjalnie zaprezentowana. Mieszkańcy głównie skorzystają z podziemnego parkingu z miejscami na 110 pojazdów. Wartość inwestycji, która została zrealizowana, w formuje projektuj i buduj to prawie 66 mln zł.

To jedyny w Rzeszowie komitetem wyborczy, który utworzony został na podstawie przepisów o stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. To oznacza, że zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego nie będzie tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.

Na niedzielnej giełdzie w Sokołowie Małopolskim można było znaleźć niemalże wszystko. Począwszy od opon i części samochodowych, poprzez odzież, po warzywa. Do kupienia była nawet konna bryczka. Zobaczcie w naszej galerii, co oferowali sprzedawcy.

Prawie 100 nowych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożło w niedzielę na rzeszowskim Rynku przysięgę wojskową. Uroczystość była zwieńczeniem wojskowego przeszkolenia podstawowego tzw. szesnastki, które odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu "Ferie z WOT".

Od czwartku do niedzieli w Mielnie (woj. Zachodniopomorskie) odbywał się XXI Międzynarodowy Zlot Morsów. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był cyrk i pokazy cyrkowe. Najważniejszą częścią zlotu było wspólne wejście do mroźnego Bałtyku, gdzie do morza weszło 8493 morsów w tym 36 reprezentujących RKM Sopelek z Rzeszowa.