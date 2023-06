Przegląd prasy Rzeszów 10.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 9 do 11 czerwca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Według danych ONZ, przemysł modowy jest odpowiedzialny aż za 10 proc. emisji dwutlenku węgla przez ludzkość. To pięć razy więcej, niż emisja wykazywana przez przemysł lotniczy. Niestety, w najbliższych latach te liczby mają się jeszcze zwiększyć. Właśnie dlatego prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek wraz z prezydentami 9 innych europejskich miast podpisali deklarację dotyczącą Slow Fashion.

Nikt nie zna lepiej potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niż inne osoby z niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa oddał w ich ręce program mający pokazać bezpieczne sposoby na dotarcie do urzędów osobom starszym i ze szczególnymi potrzebami.

Ponad cztery promile alkoholu miał kierowca volkswagena, który spowodował kolizję w Zielonce. Mężczyzna wjechał w mitsubishi, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Chwilę później policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania.

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha to największe wydarzenie tego typu na świecie. Od 2003 roku w Parku Sybiraków w Rzeszowie w Boże Ciało gromadzi się wielotysięczny tłum. To wydarzenie posiada charakter muzyczno-kulturalno-religijny. Zobaczcie zdjęcia sprzed koncertu!

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie ustalili i zatrzymali trzy osoby, podejrzewane o pobicie mężczyzny. Do zdarzenia doszło w maju, przed jednym z lokali w centrum miasta. Podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

8 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbył się 21-ty koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Tysiące wiernych z całej Polski w tym dniu spotkało się w Parku Sybiraków by wspólnie śpiewać najpiękniejsze utwory muzyki chrześcijańskiej.