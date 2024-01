Przegląd prasy Rzeszów 1.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rzeszowie

Muzeum Kultury Ludowej - Skansen w Kolbuszowej to miejsce, gdzie powstały takie produkcje filmowe jak m.in.: "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego czy ostatni hit - serial "1670".

W jednym z opisów dawnego Rzeszowa napisano, że „idącemu od Przybyszówki podróżnemu ukazuje się w dole szarym tumanem spowite miasto. Sylwetę jego zdobią wieże kościołów i wieża zamku. Z tej ostatniej zaś leci co godzinę nad miasto głos dzwonu, który tam tempore illo zawiesić kazał pan chorąży koronny Lubomirski”.

Na ostatniej w tym roku giełdzie przy ul. Dworaka w Rzeszowie było niewielu handlujących, niewiele towaru i kupujących jak na lekarstwo. Mimo to, można było znaleźć sukienkę na zabawę sylwestrową last minute. Do tego zdobione rajstopy czy pończochy, torebkę, bieliznę. Były też swetry, getry, bluzki, dresy, płaszcze, marynarki, sukienki dzianinowe, spódnice, kurtki, kozaki, ubrania dla dzieci...